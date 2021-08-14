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Манчестер Сити предложил 150 млн евро за Кейна
Новый шаг от "горожан"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сделал новое официальное предложение "Тоттенхэма" на счет трансфера нападающего Гарри Кейна. "Горожане" предложили за англичанина 150 млн евро (127,6 млн фунтов). Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Кроме этой суммы "МС" готов включить в соглашение игрока и бонусы. Пока лондонский клуб размышляет над данным предложением. "Шпоры" все-таки надеются удержать в своих рядах лучшего бомбардира АПЛ прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов будет отпустить Кейна за 160 млн евро.
Напомним, что Гарри находится в структуре "шпор" на протяжении 10-ти лет. За это время он отличился за клуб 221-м голом и 47-ю ассистами в 336-ти матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 120 млн евро. Его контракт с "Тоттенхэмом" действителен ещё три сезона.
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