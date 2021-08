Манчестер Юнайтед официально представил Варана

"Манчестер Юнайтед" официально представил еще одно летнее приобретение перед матчем первого тура АПЛ против "Лидса". Им стал центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

"Манкунианцы" выплатили "Реалу" 40 млн евро за оборонца, заключив контракт на четыре года с опцией продления еще на год.

Француз был представлен ​​на "Олд Траффорд". Он выбрал себе 19-й игровой номер. В прошлом сезоне под ним выступал Амад Диалло, а перед тем играл Маркус Рашфорд.

