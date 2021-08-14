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Манчестер Юнайтед официально представил Варана

Англия
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Рафаэль уже и номер себе выбрал

Манчестер Юнайтед официально представил Варана

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" официально представил еще одно летнее приобретение перед матчем первого тура АПЛ против "Лидса". Им стал центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

"Манкунианцы" выплатили "Реалу" 40 млн евро за оборонца, заключив контракт на четыре года с опцией продления еще на год.

Француз был представлен ​​на "Олд Траффорд". Он выбрал себе 19-й игровой номер. В прошлом сезоне под ним выступал Амад Диалло, а перед тем играл Маркус Рашфорд.

Отметим, что предыдущие 10 сезонов Рафаэль провел в составе мадридского "Реала", завоевал со "сливочными" 18 трофеев. Сам Варан отмечал, что хочет попробовать себя в английском чемпионате.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 70 млн евро.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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