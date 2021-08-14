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Манчестер Юнайтед официально представил Варана
Рафаэль уже и номер себе выбрал
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
"Манчестер Юнайтед" официально представил еще одно летнее приобретение перед матчем первого тура АПЛ против "Лидса". Им стал центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан.
"Манкунианцы" выплатили "Реалу" 40 млн евро за оборонца, заключив контракт на четыре года с опцией продления еще на год.
Француз был представлен на "Олд Траффорд". Он выбрал себе 19-й игровой номер. В прошлом сезоне под ним выступал Амад Диалло, а перед тем играл Маркус Рашфорд.
Now THAT is an Old Trafford welcome ????#MUFC @RaphaelVarane— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021
Отметим, что предыдущие 10 сезонов Рафаэль провел в составе мадридского "Реала", завоевал со "сливочными" 18 трофеев. Сам Варан отмечал, что хочет попробовать себя в английском чемпионате.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 70 млн евро.
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