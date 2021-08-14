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Санчо дебютировал в составе Манчестер Юнайтед
"Олд Траффорд" встретил его овациями
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимает "Лидс" в рамках первого тура АПЛ. На 75-й минуте матча на поле появился новичок хозяев Джейдон Санчо, заменив Даниэля Джеймса.
Для англичанина этот поединок стал дебютным в футболке "манкунианцев". Напомним, что 23 июля он перешел из дортмундской "Боруссии" за 85 млн евро.
Болельщики на трибунах "Олд Траффорд" встретили его овациями с одиночным свистом. Напомним, что Санчо провел два года в структуре "Манчестер Сити".
Также отметим, что этот матч стал для Санчо дебютным в АПЛ, ведь в составе "горожан" он на поле не выходил.
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