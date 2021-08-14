Покер ассистов от Погба и Бруно-бомбардир. Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1

Английская Премьер-лига, первый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни (Уиган)

Только в третий раз в истории выступлений "Манчестер Юнайтед" в АПЛ игроки "манкунианцев" в одном матче сразу оформили по 3+ гола и ассиста. На этот раз героями стали Бруно Фернандеш и Поль Погба. Более того, португалец - первый футболист "красных" дьяволов за 44 года, который оформил хет-трик в стартовом матче чемпионата Англии.

Сразу в начале поединка команды погнали в атаку, даже нормально не поздоровавшись. Гринвуд и Погба могли делать счет 2:0 уже к 11 минуте встречи, однако удар Мейсона потянул Мелье, а шестерка "манкунианцев" при выходе один на один пробил мимо ворот. Своими двумя моментами ответил и "Лидс", однако менее опасными, и безрезультатно.

На 30-й минуте встречи хозяева двумя передачами от центра поля по маршруту Мактомини-Погба вывели Фернандеша один на один с Мелье, который получил мяч между ног. Первый гол для португальца за последние шесть официальных игр.

We are back under way at Old Trafford ????????



How will #MUNLEE finish? ????⚪️ — Premier League (@premierleague) August 14, 2021

Бьелса точно сильно накричал на своих игроков в перерыве. Они вышли с задачей забить гол, которую и сразу удалось воплотить: Ейлинг пушкой с метров 23-х попал в девятку ворот де Хеа.

Однако дальше игроки "павлинов" не знали что делать, ведь очень сильно обнажали зоны, чем пользовались быстрые "манкунианцы". Сначала Погба замечательной вертикальной передачей разрезал правый фланг обороны гостей и вывел Гринвуда на ударную позицию - тот не промахнулся. Через две минуты дубль оформил Фернандеш, забив после ассиста того же Погба.

А уже на 60-й минуте португалец записал в свой актив хет-трик после прекрасного забегания, и роскошного паса от Линделёфа (здесь уже Поль просто наблюдал). Этот гол для Бруно стал 40-м в футболке "манкунианцев". Сейчас он безоговорочный лидер гонки бомбардиров АПЛ.

"Лидс" даже и не пытался бежать в атаку. Футболисты гостей просто хотели успокоить игру, однако пропустили еще однажды: Фред замкнул прострел от Погба. Первый гол от бразильца с апреля, четвертый асист от Погба за 68 минут.

Сульшер решил успокоить игру и сделал три замены, одной из которых стал выход Джейдон Санчо - дебют для 21-летнего англичанина в футболке "красных дьяволов", да и в АПЛ в целом.

Начало-мечта сезона для всех болельщиков "МЮ". Несмотря на лучшую физическую готовность "Лидса", "манкунианцы" все равно обнажили слабые места соперника и уверенно забрали три очка.

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 5:1 (1:0)

Голы: Фернандеш (30, 54, 60), Гринвуд (52), Фред (68) - Ейлинг (48)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактомини (Матич 69), Фред - Джеймс (Санчо 75), Фернандеш, Погба (Марсьяль 75) - Гринвуд

"Лидс": Мелье - Ейлинг, Стрейк, Купер, Даллас - Кох - Рафинья, Родриго (Фирпо 46), Клих, Гаррисон (Кошта 69) - Бамфорд (Робертс 77)

Предупреждения: Шоу (83) - Купер (59), Рафинья (62)