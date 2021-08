Покер ассистов от Погба и Бруно-бомбардир. Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1

Английская Премьер-лига, первый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни (Уиган)

Только в третий раз в истории выступлений "Манчестер Юнайтед" в АПЛ игроки "манкунианцев" в одном матче сразу оформили по 3+ гола и ассиста. На этот раз героями стали Бруно Фернандеш и Поль Погба. Более того, португалец - первый футболист "красных" дьяволов за 44 года, который оформил хет-трик в стартовом матче чемпионата Англии.

Сразу в начале поединка команды погнали в атаку, даже нормально не поздоровавшись. Гринвуд и Погба могли делать счет 2:0 уже к 11 минуте встречи, однако удар Мейсона потянул Мелье, а шестерка "манкунианцев" при выходе один на один пробил мимо ворот. Своими двумя моментами ответил и "Лидс", однако менее опасными, и безрезультатно.

На 30-й минуте встречи хозяева двумя передачами от центра поля по маршруту Мактомини-Погба вывели Фернандеша один на один с Мелье, который получил мяч между ног. Первый гол для португальца за последние шесть официальных игр.

We are back under way at Old Trafford ????????



How will #MUNLEE finish? ????⚪️