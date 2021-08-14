Погба - первый игрок Манчестер Юнайтед, который сделал четыре ассиста в одном матче

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал 4 ассиста в матче АПЛ с "Лидсом" (5:1).

Футболист дважды давал результативную передучу на Бруну Фернандешу и отдал по одному ассисту на Мэйсона Гринвуда и Фреда.

Последним игроком манкунианцев, сделавшим 3 голевые передачи за один поединок АПЛ, был Антонио Валенсия в матче с "Вулверхэмптоном" в 2011 году.