АПЛ. Дебютный гол экс-форварда Зари за Уотфорд, Бенитес начинает с победы 

Чемпионат Англии, первый тур

Что случилось с защитой “Астон Виллы”? Совпадение или нет, но после ухода Джона Терри из тренерского штаба Дина Смита, оборона “Виллы” не напоминает саму себя. Вроде привычная четверка, но футболисты как будто впервые увидели друг друга. В первую очередь провалился фланговый бек Мэтт Таргетт. Сначала из его зоны Клеверли выполнил прострел в штрафную на Эммануэля Денниса и экс-форвард “Зари” (новичок лиги подписал его у “Брюгге” за четыре млн евро) со второй попытки уложил мяч в сетку, а затем сам Деннис из того же левого полуфланга дал голевую на Сарра.

После перерыва вышедший на замену Кучо Эрнандес сделал счет уже неприличным для “Виллы”. Футболисты атаки, подписанные на смену Грилишу, в первом матче не впечатлили. В действиях Буэндии, Ингза и Бэйли не было сыгранности, но гостям все же удалось уйти от разгрома. Сначала Макгинн замкнул прострел Бэйли, а затем Ингз реализовал пенальти за фол на Траоре. Это была 90+7 минута и у “Виллы” уже не оставалось времени, чтобы забить третий. Неожиданная, но заслуженная победа “Уотфорда”.

Уотфорд, “Викаридж Роуд”

“Уотфорд” – “Астон Вилла” 3:2

Гол: Деннис 10, Сарр 42, Кучо Эрнандес 67 – Макгинн 70, Ингз 90+7 (пен.)

“Уотфорд”: Бахманн – Кэткарт, Трост-Эконг, Кабаселе, Масина – Этебо – Сарр, Клеверли (Дини 80), Куцка (Гослинг 69), Сема – Деннис (Кучо Эрнандес 66)

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт (Рэмзи 47), Мингз, Конса, Кэш – Накамба, Макгинн – Янг, Буэндиа (Траоре 72), Эль-Гази (Бэйли 60) – Ингз

Предупреждение: Куцка 23, Сема 55, Этебо 86 – Мингз 54

Три гола сегодня забил и “Эвертон” Рафаэля Бенитеса. Первый тайм “ириски” откровенно провалили и ушли в раздевалку при счете 0:1 после ошибки Кина и гола новичка “Саутгемптона” Адама Армстронга. Но в перерыве Бенитес нашел нужные слова. Во втором тайме “Эвертон” заиграл с уверенностью. Ришарлисон, не успевший отдохнуть после Олимпийских игр, отыграл первый мяч, Дукуре после хаотичной атаки “ирисок” положил победный гол, а точку в игре поставил Калверт-Льюин, замкнув кросс Ришарлисона.

Фаны “Эвертона” были очень пессимистичны перед стартом. Но начало эры Бенитеса оказалось неплохим.

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Ришарлисон 47, Дукуре 76, Калверт-Льюин 81 – Армстронг 22

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Холгейт, Кин, Динь – Аллан, Дукуре – Таунсенд (Ивоби 70), Грэй (Мина 83), Ришарлисон (Гордон 89) – Калверт-Льюин

“Саутгемптон”: Маккарти – Перро (Редмонд 83), Салису, Стивенс, Ливраменто – Дженепо, Ромеу (Диалло 80), Уард-Проуз, Уолкотт (Телла 80) – Армстронг, Адамс

Предупреждения: Ришарлисон 30, Дукуре 77

Еще один камбэк был зафиксирован в матче “Бернли” с “Брайтоном”. Команда Шон Дайча более 70 минут уверенно доминировала в матче, но не реализовала ряд своих моментов, и умудрилась проиграть гостям, пропустив два гола за пять минут. Голы Мопе и Мак Аллистера получились идентичными – прострел низом и финиш в одно касание.

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Брайтон” 1:2

Голы: Тарковски 2 – Мопе 73, Мак Аллистер 78

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд, Корк (Выдра 86), Макнил (Браунхилл 86) – Вуд, Родригес (Барнс 70)

“Брайтон”: Санчес – Грос, Данк, Даффи, Уэбстер – Эльзейт (Модер 73) – Троссар (Мак Аллистер 76), Биссума, Мвепу (Лаллана 46), Марч – Мопе

Предупреждения: Гудмундссон 9, Тарковски 13 – Мопе 26