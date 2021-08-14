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Сульшер - после матча с Лидсом: Я не мог просить о большем
Тренер рад положительному результату
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча АПЛ с "Лидсом" (5:1):
"Я не мог просить о большем. Перед первым матчем всегда немного волнуешься: все ли было сделано хорошо в плане физподготовки, тактики? Тренировки были направлены на этот конкретный матч. Фантастический день.
Я очень доволен нынешним составом. Мы ждали, пока Варан со всем разберется. Санчо будет становиться все лучше и лучше. Еще несколько игроков вернутся, так что ситуация хорошая.
Конечно, когда Бруно забивает три, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но для меня важнее вся команда. Эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними.
Гринвуд великолепно развивается. По сравнению с состоянием двухлетней давности он стал мужчиной", – сказал норвежский специалист.
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