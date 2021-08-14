Лестер – Вулверхэмптон 1:0. Сказка Варди продолжается

Английская Премьер-лига, первый тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Только трое игроков (Лэмпард, Руни, Ширрер - по восемь) забили в стартовом туре АПЛ больше Варди, для которого сегодняшний гол стал седьмым в первом раунде чемпионата Англии. А Джейми уже стукнуло 34.

7 - Only Frank Lampard, Wayne Rooney and Alan Shearer (all 8) have scored more goals on the opening weekend of Premier League campaigns than Jamie Vardy (7). Party. #LEIWOL pic.twitter.com/1oPmSJ8RNC — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

А вот игра начиналась будто так, как у всех в паспорте такой почтенный возраст. Команды не рисковали, однако хозяева держали преимущество над соперником и вообще более остро атаковали. Варди до 15 минуты имел три момента, даже однажды забил, однако арбитр зафиксировал офсайд.

По-настоящему опасный момент был создан на 36-й минуте, когда Невиш вывел Траоре на оперативный простор. Быстроногий Адама пробег между двух защитников и вышел один на один со Шмейхелем, но не попал в ворота. Испанец потерял стопроцентный момент.

Не забиваешь ты... (продолжение известно). Рикарду Перейра проломился мимо двух оппонентов на правом фланге атаки и мощно прострелил, а Варди только направил мяч в створ ворот. Джейми решил "потролить" фанов "Вулверхэмптона", подбежав к их сектора и взвыв "по-волчьи", таким образом празднуя гол.

Jamie Vardy howled at the Wolves' supporter section after scoring his goal ???? pic.twitter.com/iKFmNO4hq4 — B/R Football (@brfootball) August 14, 2021

Во втором тайме гости насели на соперника и владели преимуществом, однако "Лестер" не давал пробить свои оборонительные редуты. Тем более, что Роджерс решил вернуться к схеме прошлого сезона с тремя центральными защитниками, выпустив вместо вингера Айосе Переса новичка команды Янника Вестергорда. Эта оборона так и не упала перед не очень то и мощным натиском гостей.

Неудачный дебют для Бруно Лаже в АПЛ. В то же время Роджерс снова начинает путь к цели "Лестера" - зоне Лиги Чемпионов. Главное - правильно распределить силы.

"Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Джейми Варди (41)

"Лестер": Шмейхель - Перейра, Амарти, Союнчу, Томас - Тилеманс, Ндиди - Перес (Вестергорд 62), Мэддисон (Сумаре 61), Барнс (Ихеаначо 72) - Варди

"Вулверхэмптон": Са - Килман (Соареш 90), Коуди, Се - Хувер, Невиш, Моутинью (Дендонкер 66), Марсаль - Тринкау (Гиббс-Уайт 86), Хименес, Траоре

Предупреждения: Варди (90+1) - Марсаль (59), Хувер (76)