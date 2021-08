Лестер – Вулверхэмптон 1:0. Сказка Варди продолжается

Английская Премьер-лига, первый тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Шеффилд)

Только трое игроков (Лэмпард, Руни, Ширрер - по восемь) забили в стартовом туре АПЛ больше Варди, для которого сегодняшний гол стал седьмым в первом раунде чемпионата Англии. А Джейми уже стукнуло 34.

