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Сульшер: Варан - проверенный временем победитель, за которым мы следили долгое время
Тренер очень рад подписанию защитника
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после трансфера защитника Рафаэля Варана:
"Я в полном восторге от того, что нам удалось подписать одного из лучших защитников мира за последние 10 лет. Рафаэль – проверенный временем победитель, за которым мы следили долгое время. Мы знаем, насколько профессионально он подходит к работе.
У нас много иностранных защитников, и Варан принесет в команду широкий набор навыков и лидерские качества. Это уникальный защитник с редким сочетанием первоклассных умений, и он поможет нашим более молодым игрокам. Он выиграл все возможные турниры, но, знаю, по-прежнему нацелен на успех. Жду не дождусь момента, когда смогу его поприветствовать перед командой", – сказал Сульшер.
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