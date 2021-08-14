Сульшер: Варан - проверенный временем победитель, за которым мы следили долгое время

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после трансфера защитника Рафаэля Варана:

"Я в полном восторге от того, что нам удалось подписать одного из лучших защитников мира за последние 10 лет. Рафаэль – проверенный временем победитель, за которым мы следили долгое время. Мы знаем, насколько профессионально он подходит к работе.

У нас много иностранных защитников, и Варан принесет в команду широкий набор навыков и лидерские качества. Это уникальный защитник с редким сочетанием первоклассных умений, и он поможет нашим более молодым игрокам. Он выиграл все возможные турниры, но, знаю, по-прежнему нацелен на успех. Жду не дождусь момента, когда смогу его поприветствовать перед командой", – сказал Сульшер.