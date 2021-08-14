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АПЛ. Норвич - Ливерпуль 0:3. Вечер Салаха

Англия
(1 голосов)

1+2 у египетского форварда и уверенная победа красных

АПЛ. Норвич - Ливерпуль 0:3. Вечер Салаха

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Неизбежный результат. “Норвич” ярко начал матч, но “Ливерпулю” не понадобилось много времени, чтобы установить контроль над игрой. Сегодня в старте “красных” не было Фабиньо, Тиаго и Хендерсона, но гости быстро отодвинули игру от своих ворот и доминировали в центре. Как всегда опасными были подключения Александер-Арнольда справа, очень хорошо смотрелся и грек Цимикас на противоположном фланге, заменивший сегодня Робертсона.

Первый гол “Ливерпуля” был забит именно после перевода с одного фланга на другой, Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную на Салаха, египтянин пытался то ли остановить мяч, то ли дать пас, но в любом случае набежавший Жота вколотил мяч в сетку. Первый официальный гол “Ливерпуля” в новом сезоне – за португальцем.

Игра “Ливерпуля” в первом тайме не была феерической или агрессивной, и у “Норвича” даже были полумоменты. Но расклад сил был ощутимым.

И после перерыва класс “Ливерпуля” взял свое. Клопп вовремя провел две замены, и второй гол в ворота “Норвича” был делом времени. “Норвич” раскрылся, Фирмино получил много свободы, второй ассист на счету Салаха.

Затем египтянин провел свой гол. Все началось с подачи Цимикаса с углового, Салах получил мяч на линии штрафной и уверенно отправил его в сетку мощным ударом.

В последние десять минут “Норвич” старался провести гол престижа, но с Алиссоном сегодня все было в порядке.

3:0. “Ливерпуль” поддерживает почин “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, также победивших с крупным счетом. Завтра – очередь “Манчестер Сити”. Правда “горожане” играют с “Тоттенхэмом”.

Чемпионат Англии, первый тур. Норвич, “Карроу Роуд”

“Норвич” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Жота 26, Фирмино 65, Салах 74

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Рупп, Гилмор, Ле-Мелу – Рашица (Айда 77), Пукки (Сарджент 77), Кэнтуэлл (Дауэлл 86)

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Кейта (Эллиотт 83), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 61) – Мане, Жота (Фирмино 60), Салах

Предупреждения: Кэнтуэлл 53 – Милнер 25

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В статье: Ливерпуль Норвич Сити
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
14.08.2021 в 21:57
Єдина "насолода" за вечір... Динамо продемонструвало, що до боротьби "за перше місце в групі ЛЧ" НЕ готово! Дніпро що показав пару якісних матчів теж не порадував. Дійсно, якщо таких суперників не обігрувати, то нема чого навіть на п'єдестал розраховувати! Герой матчу Салах анті мабуть Мілнер... Самий досвідчений, утім стільки обрізок
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0
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Loader (Днепр)
14.08.2021 в 22:12
Милнер еще раскачается. За него не стоит беспокоиться, он всегда в форме.
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0
0
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Loader (Днепр)
14.08.2021 в 21:36
Ничего удивительного не случилось. Так у Ливера и должно быть с командами не его уровня.
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+3
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Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:32
Наша пісня стара нова, починаєм її знову. На чемпіонство не надіюсь, дивлячись як підсилились конкуренти, но і провалу думаю що не буде, і щоб всі були здорові...
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