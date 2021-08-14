АПЛ. Норвич - Ливерпуль 0:3. Вечер Салаха

Неизбежный результат. “Норвич” ярко начал матч, но “Ливерпулю” не понадобилось много времени, чтобы установить контроль над игрой. Сегодня в старте “красных” не было Фабиньо, Тиаго и Хендерсона, но гости быстро отодвинули игру от своих ворот и доминировали в центре. Как всегда опасными были подключения Александер-Арнольда справа, очень хорошо смотрелся и грек Цимикас на противоположном фланге, заменивший сегодня Робертсона.

Первый гол “Ливерпуля” был забит именно после перевода с одного фланга на другой, Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную на Салаха, египтянин пытался то ли остановить мяч, то ли дать пас, но в любом случае набежавший Жота вколотил мяч в сетку. Первый официальный гол “Ливерпуля” в новом сезоне – за португальцем.

Игра “Ливерпуля” в первом тайме не была феерической или агрессивной, и у “Норвича” даже были полумоменты. Но расклад сил был ощутимым.

И после перерыва класс “Ливерпуля” взял свое. Клопп вовремя провел две замены, и второй гол в ворота “Норвича” был делом времени. “Норвич” раскрылся, Фирмино получил много свободы, второй ассист на счету Салаха.

Затем египтянин провел свой гол. Все началось с подачи Цимикаса с углового, Салах получил мяч на линии штрафной и уверенно отправил его в сетку мощным ударом.

В последние десять минут “Норвич” старался провести гол престижа, но с Алиссоном сегодня все было в порядке.

3:0. “Ливерпуль” поддерживает почин “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, также победивших с крупным счетом. Завтра – очередь “Манчестер Сити”. Правда “горожане” играют с “Тоттенхэмом”.

Чемпионат Англии, первый тур. Норвич, “Карроу Роуд”

“Норвич” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Жота 26, Фирмино 65, Салах 74

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Рупп, Гилмор, Ле-Мелу – Рашица (Айда 77), Пукки (Сарджент 77), Кэнтуэлл (Дауэлл 86)

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Кейта (Эллиотт 83), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо 61) – Мане, Жота (Фирмино 60), Салах

Предупреждения: Кэнтуэлл 53 – Милнер 25