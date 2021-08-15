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Четыре паса Погба и шедевр Эйлинга. Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Лидс, 14 августа 2021

Четыре паса Погба и шедевр Эйлинга. Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед разгромил Лидс. Хет-трик на счету Бруну Фернандеша, по голу добавили Гринвуд и Фред, но такой феерии не было бы без Поля Погба, который ассистировал партнерам в четырех случаях из пяти. Слабым утешением для Лидса стал эффектный гол дальним ударом от Эйлинга.

Английская Премьер-лига. Первый тур

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 5:1 (1:0)

Голы: Фернандеш (30, 54, 60), Гринвуд (52), Фред (68) - Эйлинг (48)

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В статье: Поль Погба Бруну Фернандеш Лидс Юнайтед Манчестер Ю
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