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Четыре паса Погба и шедевр Эйлинга. Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Лидс, 14 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед разгромил Лидс. Хет-трик на счету Бруну Фернандеша, по голу добавили Гринвуд и Фред, но такой феерии не было бы без Поля Погба, который ассистировал партнерам в четырех случаях из пяти. Слабым утешением для Лидса стал эффектный гол дальним ударом от Эйлинга.
Английская Премьер-лига. Первый тур
"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 5:1 (1:0)
Голы: Фернандеш (30, 54, 60), Гринвуд (52), Фред (68) - Эйлинг (48)
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