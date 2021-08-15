Гвардиола: В чем проблема, что олигархи и шейхи хотят тратить деньги на футбол?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал самый дорогой трансфер в истории "горожан" - переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" за 100 млн фунтов:

"В прошлом году я говорил, что мы не можем потратить 100 млн фунтов. Мы купили Грилиша потому, что продали игроков на 60 млн фунтов, то есть в итоге мы потратили 40 млн фунтов. В противном случае нам бы не удалось осуществить эту операцию.

Каждый клуб работает в собственной реальности, у каждого своя история. И каждый владелец сам решает, как хочет жить. Наши владельцы не хотят просто получать прибыль, они хотят реинвестировать деньги в команду.

Есть "Челси" и Роман Абрамович, наш шейх Мансур. Они хотят оставаться в мире футбола, они хотят тратить деньги на футбол. В чем проблема?" - сказал Гвардиола.