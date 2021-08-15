Неудержимый Салах. Норвич - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча первого тура Английской Премьер-лиги, в котором новый-старый участник АПЛ "Норвич" принимал на "Кэрроу Роуд" "Ливерпуль". Хозяева в течение матча достаточно сильно огрызались, однако класс взял свое: Салах оформил гол плюс два ассиста. Совсем не впечатлил голкипер "Норвича" Крул, который мог выручить в моментах с пропущенными голами, однако сыграл не слишком уверенно.

"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (0:1)

Голы: Жота 26, Фирмино 65, Салах 74