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Неудержимый Салах. Норвич - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
Египтянин ударно начал сезон
Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча первого тура Английской Премьер-лиги, в котором новый-старый участник АПЛ "Норвич" принимал на "Кэрроу Роуд" "Ливерпуль". Хозяева в течение матча достаточно сильно огрызались, однако класс взял свое: Салах оформил гол плюс два ассиста. Совсем не впечатлил голкипер "Норвича" Крул, который мог выручить в моментах с пропущенными голами, однако сыграл не слишком уверенно.
"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (0:1)
Голы: Жота 26, Фирмино 65, Салах 74
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