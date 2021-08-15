  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Неудержимый Салах. Норвич - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неудержимый Салах. Норвич - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Египтянин ударно начал сезон

Неудержимый Салах. Норвич - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча первого тура Английской Премьер-лиги, в котором новый-старый участник АПЛ "Норвич" принимал на "Кэрроу Роуд" "Ливерпуль". Хозяева в течение матча достаточно сильно огрызались, однако класс взял свое: Салах оформил гол плюс два ассиста. Совсем не впечатлил голкипер "Норвича" Крул, который мог выручить в моментах с пропущенными голами, однако сыграл не слишком уверенно.

"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (0:1)

Голы: Жота 26, Фирмино 65, Салах 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...