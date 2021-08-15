Зинченко в запасе, а Кейн отсутствует. Составы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

Дальше читай эту помойку, которую о нем здесь пишут. Он в Тоттенхэме тренируется, но так как один из последних приехал с отдыха, скорее всего ещё не набрал форму. Желание уйти у него конечно же есть, но это не ключевой фактор его отсутствия сегодня...