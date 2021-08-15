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Зинченко в запасе, а Кейн отсутствует. Составы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
"Шпоры" проведут матч без лидера
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны составы команд на матч 1-го тура АПЛ 2021/22 "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити":
Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Бергвейн.
Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг, Марез, Ферран Торрес.
Отметим, что лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн не возьмет участия в поединке. Также не выйдет в стартовом составе украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
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