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Зинченко в запасе, а Кейн отсутствует. Составы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

"Шпоры" проведут матч без лидера

Зинченко в запасе, а Кейн отсутствует. Составы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны составы команд на матч 1-го тура АПЛ 2021/22 "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити":

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Бергвейн.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг, Марез, Ферран Торрес.

Отметим, что лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн не возьмет участия в поединке. Также не выйдет в стартовом составе украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
15.08.2021 в 18:10
Да, Кейн пошел упорно в отказ...
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Romerik (YNWA)
15.08.2021 в 18:55
Дальше читай эту помойку, которую о нем здесь пишут. Он в Тоттенхэме тренируется, но так как один из последних приехал с отдыха, скорее всего ещё не набрал форму. Желание уйти у него конечно же есть, но это не ключевой фактор его отсутствия сегодня...
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