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Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывает волевую победу

Англия
(1 голосов)

Все решила ударная 13-минутка во втором тайме

Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывает волевую победу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, первый тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4

Голы: Уилсон 5, Мерфи 40 - Крессвелл 18, Бенрахма 53, Соучек 63, Антонио 66

"Ньюкасл": Вудмен - Мерфи, Крафт (Лонгстофф 84), Фернандес, Кларк, Ритчи - Хейден, Шелви (Фрейзер 70), Альмирон - Уилсон (Жоелинтон 85), Сен-Максимен

"Вест Хэм": Фабьянский - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко 90+1), Бенрахма (Фредерикс 88), Форнальс - Антонио (Джонсон 90+3)

Предупреждение: Шелви 51

Нереализованный пенальти: Антонио 63 (вратарь)

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В статье: Дэвид Мойес Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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