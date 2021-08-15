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Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывает волевую победу
Все решила ударная 13-минутка во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4
Голы: Уилсон 5, Мерфи 40 - Крессвелл 18, Бенрахма 53, Соучек 63, Антонио 66
"Ньюкасл": Вудмен - Мерфи, Крафт (Лонгстофф 84), Фернандес, Кларк, Ритчи - Хейден, Шелви (Фрейзер 70), Альмирон - Уилсон (Жоелинтон 85), Сен-Максимен
"Вест Хэм": Фабьянский - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко 90+1), Бенрахма (Фредерикс 88), Форнальс - Антонио (Джонсон 90+3)
Предупреждение: Шелви 51
Нереализованный пенальти: Антонио 63 (вратарь)
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