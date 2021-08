Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывают волевую победу

Английская Премьер-лига, первый тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Ярмоленко провел великолепный Чемпионат Европы, однако Давид Мойес так не думает. Мало того, что украинец не вышел в основном составе, так на поле он появился в компенсированное ко второму тайму время, хотя последние 25 минут "молотобойцы" доигрывали с преимуществом в два мяча.

Но такой счет очень тяжело дался. Гости пропустили уже на пятой минуте: Сен-Максимен на правом фланге атаки "сорок" четыре раза замахом "убрал" Райса и прострелил в центр вратарской, откуда передачу замкнул Уилсон.

"Вест Хэм" после пропущенного мяча не изменил стиль игры, продолжив позиционно атаковать, что привело к взятию ворот соперника. Крессвелл, как всегда, забег по левому флангу, выполнил прострел, который и залетел в ворота. Арбитры просматривали момент на предмет офсайда в Соучека, который сопровождал мяч, однако чех выдержал линию. После этого "молотобойцы" могли еще однажды забить, но Боуэн не реализовал хороший момент

Команды должны были пойти на перерыв с равным счетом - он бы отвечал игре. Хозяева решили судьбу первого тайма по-другому. Ритчи выполнил ничем не примечательный навес с левого фланга, но точно в ту зону, где находился Мерфи, у которого было время, чтобы подстроиться под мяч и перевести его головой точно в угол ворот.

HALF-TIME Newcastle 2-1 West Ham



Jacob Murphy’s 40th minute header gives the home side the lead heading into the break#NEWWHU pic.twitter.com/EV4L477uLv