Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывают волевую победу

Английская Премьер-лига, первый тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Ярмоленко провел великолепный Чемпионат Европы, однако Давид Мойес так не думает. Мало того, что украинец не вышел в основном составе, так на поле он появился в компенсированное ко второму тайму время, хотя последние 25 минут "молотобойцы" доигрывали с преимуществом в два мяча.

Но такой счет очень тяжело дался. Гости пропустили уже на пятой минуте: Сен-Максимен на правом фланге атаки "сорок" четыре раза замахом "убрал" Райса и прострелил в центр вратарской, откуда передачу замкнул Уилсон.

"Вест Хэм" после пропущенного мяча не изменил стиль игры, продолжив позиционно атаковать, что привело к взятию ворот соперника. Крессвелл, как всегда, забег по левому флангу, выполнил прострел, который и залетел в ворота. Арбитры просматривали момент на предмет офсайда в Соучека, который сопровождал мяч, однако чех выдержал линию. После этого "молотобойцы" могли еще однажды забить, но Боуэн не реализовал хороший момент

Команды должны были пойти на перерыв с равным счетом - он бы отвечал игре. Хозяева решили судьбу первого тайма по-другому. Ритчи выполнил ничем не примечательный навес с левого фланга, но точно в ту зону, где находился Мерфи, у которого было время, чтобы подстроиться под мяч и перевести его головой точно в угол ворот.

HALF-TIME Newcastle 2-1 West Ham



Jacob Murphy’s 40th minute header gives the home side the lead heading into the break#NEWWHU pic.twitter.com/EV4L477uLv — Premier League (@premierleague) August 15, 2021

В начале второго тайма преимущество было полностью за подопечными Мойеса. Его сразу же "молотобойцы" воплотили в гол, почти повторив второе взятие ворот "Ньюкасла": Антонио навесил, а Бенрахма забил головой. На 63-й минуте и сам Майкл мог отличиться, однако не реализовал пенальти (которое было поставлено за ​​довольно сомнительное нарушение). Голкипер Вудмен потянул удар в левый от себя угол, но Соучек был первым на добивании. Интересно, что Фредерик стал лишь восьмым вратарем в истории АПЛ, который парировал пенальти в дебютном для себя матче в лиге.

Time for some potato salad I think, lads! ???????? pic.twitter.com/KNwAHMn8H4 — West Ham United (@WestHam) August 15, 2021

Окончательно закрепил результат Антонио. Быстрая контратака доставила мяч к Майклу в штрафной соперника, а тот попал в дальний левый угол ворот. 47-й гол для Антонио в АПЛ в составе "молотобойцев" - он сравнялся по этому показателю с рекордсменом "Вест Хэма" Пауло Ди Канио. Историческое достижение.

Ярмоленко вышел на поле на первой компенсированной минуте ко второму тайму на позиции форварда, однако отрабатывал на оборону. Желание показал, но времени, однозначно, не хватило.

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:4

Голы: Уилсон 5, Мерфи 40 - Крессвелл 18, Бенрахма 53, Соучек 63, Антонио 66

"Ньюкасл": Вудмен - Мерфи, Крафт (Лонгстофф 84), Фернандес, Кларк, Ритчи - Хейден, Шелви (Фрейзер 70), Альмирон - Уилсон (Жоелинтон 85), Сен-Максимен

"Вест Хэм": Фабьянский - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко 90+1), Бенрахма (Фредерикс 88), Форнальс - Антонио (Джонсон 90+3)

Предупреждение: Шелви 51

Нереализованный пенальти: Антонио 63 (вратарь)