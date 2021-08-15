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Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Игра без форвардов – бессмысленна

Англия
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Обе команды играли без Харри Кейна

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Игра без форвардов – бессмысленна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Харри Кейн должен был быть протагонистом матча “Тоттенхэм” с “Манчестер Сити”. Нападающий “Тоттенхэма” выразил свое желание сменить клуб и для продолжения своей карьеры он выбрал именно “Манчестер Сити”. Но Кейна сегодня не было даже в заявке. 28-летний форвард позже всех присоединился к тренировочному лагерю “Тоттенхэма” и был признан не готовым к игре.

Отсутствие Харри Кейна означало, что обе команды вышли на матч без классических центрфорвардов. У “Сити” есть Жезус, но бразилец только недавно вернулся после отпуска. У “Тоттенхэма”, кроме Кейна, больше никого и нет.

Отсутствие нападающих решительным образом повлияло на характер игры.

“Манчестер Сити” начал матч резвее. “Тоттенхэм” не мог зацепиться за мяч, “Сити” давил, и, как в последней встрече команд в финале прошлого Кубка лиги, казалось, что они просто с разных планет. Грилиш с первых минут принялся собирать на себе фолы, опасно пробивали Фернандиньо, Марез, но в обоих случаях мяч разминулся рядом со штангой.

Но не нужно было недооценивать “Тоттенхэм”. Команде Нуну Эшпириту Санту понадобилось немного времени, чтобы понять, как действовать против “Сити”. Можно сказать, что уже в середине первого тайма гости были нейтрализованы.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Игра без форвардов – бессмысленна - изображение 1

“Тоттенхэм” защищался узко и не давал атаковать через центр. Игроки “Сити” принялись подавать кроссы в штрафную, но на кого? Ферран Торрес регулярно проигрывал борьбу в воздухе Санчесу и Дайеру, при такой манере игры не было применения и Марезу со Стерлингом.

Второй сработавший метод “шпор” – навязать сопернику сильное физическое сопротивление. Танганга играл очень плотно с Грилишем, и в других индивидуальных дуэлях по всему поля игроки “Тоттенхэма” играли агрессивно, жестко, на грани фола. Темп атак “Сити” обрывался. Это и нужно было “Тоттенхэму”. Одних проходов Грилиша на дриблинге было мало – и очевидно, что Гвардиоле нужно будет провести еще несколько сот часов на тренировочном поле со стомиллионным новичком “Сити”, чтобы научить его вовремя расставаться с мячом.

Довольно быстро стал очевиден и план “шпор” в атаке. Забрать мяч как можно выше – и отправить его вперед трем молниеносным вингерам/форвардам Моуре, Бергвейну и Сону. Слабое место “Сити” в защите (при отсутствии Стоунза, Лапорта и Зинченко) было очевидно всем – это левый фланг Менди и зона левого центрального защитника Натана Аке.

Именно по ней бил “Тоттенхэм” и наконец добил ее на 55-й минуте. Контратака, Бергвейн дает пас Сону на левый фланг, Моура просил мяч, но кореец видел, что перед ним Аке (то есть отсутствие сопротивления), и решил пробить сам. Красиво! 1:0.

Через десять минут Бергвейн мог делать счет 2:0, но если со скоростью у него проблем нет, то удар желает лучшего – Эдерсон спас.

Замены Гвардиолы и выход на поле Де Брюйне не помогли – “Тоттенхэм” очень качественно провел последние двадцать минут и отстоял победу.

“Манчестер Сити” – удобный соперник для сильной, контратакующей команды и нужно отдать должное Нуну Эшпириту Санту, который хорошо подготовил “шпор” к первой игре сезона. Но в матчах против других соперников без классического форварда будет непросто. Нужно скорее закрывать вопрос с Кейном – или подписывать ему замену (задание неосуществимое) или вселить в него желание вновь биться за футболку “шпор”.

“Медленный” старт “Сити” был предсказуемым. Гвардиола собрал всю команду только в четверг, физическое состояние многих футболистов оставляет желать лучшего. Но “горожанам” нужно быть осмотрительными – конкуренты стали сильнее, и такого рывка, как в прошлом сезоне, может и не хватить для очередного чемпионства.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Игра без форвардов – бессмысленна - изображение 2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Сон 55

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга (Доэрти 83), Санчес, Дайер, Регилон – Скипп, Хейбьерг (Ромеро 90) – Бергвейн (Ло Чельсо 77), Алли, Моура – Сон

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Менди (Зинченко 79) – Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш – Марез (Де Брюйне 79), Торрес, Стерлинг (Жезус 71)

Предупреждения: Моура 66, Санчес 90+1 – Грилиш 90+1

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (15)
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Камонплей
15.08.2021 в 21:12
підписувати йому заміну (завдання нездійсненне) ____________________________________________ при всій повазі до Харрі, але що за нісенітниця? За 150 млн можна пів команди хороших форвардів знайти. Питання лише в швидкості адаптації і в тому що заміну треба було почати шукати ще минулого сезону. Чим пізніше шпори попрощаються з немотивованим Кейном тим сильніше це вдарить по команді. ЗІ в сіті та вестгемі весь минулий сезон взагалі було приблизно по 0,5 центрфорвардів і якось не вилетіли з апл, а показали одні з кращих для себе результатів.
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trust in LFC1892 (Киев)
15.08.2021 в 20:59
Классика Нуно! ТТХ сегодня - праймовый Вулвз позапрошлого сезона (со своими отличиями, конечно). С Соном, великолепным Моурой и Бергвейном (слабое звено) в роли Хименеса, Жоты и Траоре. Кайфанул! Грилишу, как и любому новичку любой команды, нужно время на налаживание связей с партнёрами. Не понял тех, кто под влиянием ценника (можно подумать, это его проблема) ждал от него 2+2 в первом же матче. Да и матчи Виллы, с его участием, эти люди вряд ли смотрели, так понимаю.
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football_soccer (Украина)
15.08.2021 в 20:40
что-то как-то 100миллионный вообще ниочем
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-1
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walcom (Киев)
15.08.2021 в 20:38
сто лямов побегало с петушиной прической и так ничего не решило. Я не спорю классный игрок, но не стоит таких денег.
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-1
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trust in LFC1892 (Киев)
15.08.2021 в 21:04
"Я не спорю классный игрок..." - поэтому я его поунижаю за стригу "петушиную" Это Грилиш за себя сумму затребовал?
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0
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 20:29
1) Ну не вміють команди Гвардіоли БИТИСЯ за результат! 2) "Казус Стерлінга" захисник господарів дійсно ВРІЗАВ Рахима ліктем по шиї Але скандал полуфіналу дістав його у цьому матчі.
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
15.08.2021 в 20:27
Страшный Сон Зинченко...
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+1
-3
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walcom (Киев)
15.08.2021 в 20:46
Зина вошел, когда Сон прошел. Так, что страшно было другим, кто спал
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.08.2021 в 20:51
Не Зина вошёл а Зине вошли...
+1
0
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 21:04
Уж если Сон и чей-то страшный сон, так это второй новой покупки - Аке.
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0
0
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 20:27
Бей, беги. Вот и все описание. Дорогущий Грилиш ничем особенным не отметился, кроме гонд.нистой подсадки на карточку Моуры. КДБ за тот десяток минут на поле и то больше запомнился.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
15.08.2021 в 20:47
просто Ман Сити и Грилиш не подходят друг другу. Это было видно изначально
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+1
0
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Loader (Днепр)
15.08.2021 в 21:02
Я не считаю Гвардиолу шарлатаном, как любят говорить хейтеры. Раз так хотели купить, что переплатили миллионов 40, значит рассчитывает вписать его. Понятно, что он пришел из другого стиля игры. Где-то месяц ему еще подстраиваться или будут его следующим летом продавать лимонов за 50.)
0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
15.08.2021 в 21:08
Пеп не раз говорил, что Джека берёт в идеале на позицию стареющего Гюндогана. В пару к КДБ. Вот когда они всё отладят, тогда и стоит судить. Мне кажется.
0
0
xapyga (Запорожье)
15.08.2021 в 20:26
нежданчик
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