Нуну Санту: Кейн будет тренироваться, пока не будет готов помогать команде

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал отсутствие нападающего Харри Кейна в заявке на игру 1-го тура АПЛ против "Манчестер Сити":

"Кейн продолжает готовиться, ему нужно работать над формой. Сегодня он тренировался и будет это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.

Утром Кейн тренировался. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с "Ман Сити", – сказал Санту.