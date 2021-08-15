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Нуну Санту: Кейн будет тренироваться, пока не будет готов помогать команде
Тренер пристально следит за игроком
Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал отсутствие нападающего Харри Кейна в заявке на игру 1-го тура АПЛ против "Манчестер Сити":
"Кейн продолжает готовиться, ему нужно работать над формой. Сегодня он тренировался и будет это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.
Утром Кейн тренировался. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с "Ман Сити", – сказал Санту.
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Источник:Evening Standard
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