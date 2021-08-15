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Санту: Нам еще многое предстоит сделать, но с большинством вещей ребята справились хорошо

Англия
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Тренер рад победе

Санту: Нам еще многое предстоит сделать, но с большинством вещей ребята справились хорошо

The Times

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту дал комментарий о победе над "Манчестер Сити" (1:0) в первом туре чемпионата Англии:

"Потрясающе! Это был хороший день. Ребята проделали тяжелую работу, они работали очень много. Нам еще многое предстоит сделать, но с большинством вещей ребята справились хорошо.

Мы узнаем друг друга все лучше. Речь идет о создании энергии между нами, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Всегда есть что-то новое и всегда есть вещи, которые можно улучшить. Танганга был хорош. Не только он, вся команда, начиная с нападения.

Возвращение болельщиков? Это потрясающе и меняет все. Два-три месяца назад чего-то не хватало. Игры были хорошими, но все дело в болельщиках", - сказал Санту.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
BBC

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