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Зачем Кейн, если есть Сон. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 15 августа 2021

Зачем Кейн, если есть Сон. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча первого тура АПЛ, в котором Тоттенхэм принимал Манчестер Сити. Кейн не попал даже в заявку, но и без него шпоры выглядели лучше чемпиона прошлого сезона. В конце концов, лондонцам хватило одного гола от Сон Хин Мина, чтобы одержать победу.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” 1:0
Гол: Сон 55

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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