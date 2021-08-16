Зачем Кейн, если есть Сон. Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор центрального матча первого тура АПЛ, в котором Тоттенхэм принимал Манчестер Сити. Кейн не попал даже в заявку, но и без него шпоры выглядели лучше чемпиона прошлого сезона. В конце концов, лондонцам хватило одного гола от Сон Хин Мина, чтобы одержать победу.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Сон 55