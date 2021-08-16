Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура АПЛ Ньюкасл - Все Хэм. Хозяева дважды выходили вперед, но молотобойцы находили аргументы в ответ, а потом доказали, что в данный момент являются сильнее. Особенно выделялся форвард лондонцев Антонио, который ассистировал партнеру, не забил пенальти, но его добил Соучек, а потом наконец сам отправил мяч в сетку ворот. Андрей Ярмоленко вышел на замену на последние минуты игры.

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" 2:4

Голы: Уилсон 5, Мерфи 40 – Крессвелл 18, Бенрахма 53, Соучек 63, Антонио 66