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Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ньюкасл - Вест Хэм, чемпионат Англии, 15.08.2021

Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Видео голов и обзор матча

Майкл Антонио, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура АПЛ Ньюкасл - Все Хэм. Хозяева дважды выходили вперед, но молотобойцы находили аргументы в ответ, а потом доказали, что в данный момент являются сильнее. Особенно выделялся форвард лондонцев Антонио, который ассистировал партнеру, не забил пенальти, но его добил Соучек, а потом наконец сам отправил мяч в сетку ворот. Андрей Ярмоленко вышел на замену на последние минуты игры.

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" 2:4

Голы: Уилсон 5, Мерфи 40 – Крессвелл 18, Бенрахма 53, Соучек 63, Антонио 66

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В статье: Ньюкасл Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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