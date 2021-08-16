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Фирменные очки канули в лету? Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зрения
Месси ушел из "Барсы", Юрген без очков – окей, что дальше?!
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп перенес операцию на глазах во время летнего межсезонья. По информации британских СМИ, наставник "красных" решился на операцию по лазерной коррекции зрения.
Процедура прошла успешно, во время матча 1-го тура АПЛ уже можно было заметить Юргена без легендарных очков ("Ливерпуль" разбил "Норвич" со счетом 3:0). Сообщается, что отныне немецкий специалист больше не будет носить "пенсне" на постоянной основе.
Тем не менее, вполне вероятно, что в редких случаях Клоппу понадобится помощь оптического прибора.
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