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При одном условии. В Пари Сен-Жермен готовы платить хавбеку МЮ больше 30 миллионов евро в год

Англия
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Невероятная сумма

При одном условии. В Пари Сен-Жермен готовы платить хавбеку МЮ больше 30 миллионов евро в год

Getty Images / Global Images Ukraine

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Французский гранд "Пари Сен-Жермен" сохраняет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Парижане хотят подписать хавбека, но на правах свободного агента в 2022 году, как сообщает издание The Independent.

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28-летний исполнитель сам хотел бы перейти в каталонскую "Барселону" или мадридский "Реал", однако испанские топ-клубы, как известно, испытывают большие финансовые проблемы. Французы же готовы платить 600 тысяч евро в неделю (это примерно 31 миллион евро в год).

Тем не менее, по информации британских СМИ, Погба отработает свой контракт, после чего переедет в столицу Испании, несмотря на интерес "ПСЖ".

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
independent.co.uk

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