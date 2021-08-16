При одном условии. В Пари Сен-Жермен готовы платить хавбеку МЮ больше 30 миллионов евро в год

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" сохраняет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Парижане хотят подписать хавбека, но на правах свободного агента в 2022 году, как сообщает издание The Independent.

28-летний исполнитель сам хотел бы перейти в каталонскую "Барселону" или мадридский "Реал", однако испанские топ-клубы, как известно, испытывают большие финансовые проблемы. Французы же готовы платить 600 тысяч евро в неделю (это примерно 31 миллион евро в год).

Тем не менее, по информации британских СМИ, Погба отработает свой контракт, после чего переедет в столицу Испании, несмотря на интерес "ПСЖ".