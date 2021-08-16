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Ливерпуль договорился о продлении контракта с капитаном. Следующая цель – Мбаппе?
Так пишут и говорят
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство английского "Ливерпуля" и капитан первой команды Джордан Хендерсон близки к продлению трудового договора. Стороны достигли принципиальной договоренности о новом соглашении, как сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Орнштейн.
Контракт будет рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один сезон в зависимости от количества сыгранных матчей. Отмечается, что на продвижение ситуации с контрактом повлиял менеджер "красных" Юрген Клопп.
В то же время, как было сказано в рамках подкаста Transfer Window, "Ливерпуль" попытается подписать звезду "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Трансфер может быть оформлен бесплатно летом следующего года, когда у француза истечет контракт с парижанами.
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