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Ливерпуль договорился о продлении контракта с капитаном. Следующая цель – Мбаппе?

Англия
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Так пишут и говорят

Ливерпуль договорился о продлении контракта с капитаном. Следующая цель – Мбаппе?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство английского "Ливерпуля" и капитан первой команды Джордан Хендерсон близки к продлению трудового договора. Стороны достигли принципиальной договоренности о новом соглашении, как сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Контракт будет рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один сезон в зависимости от количества сыгранных матчей. Отмечается, что на продвижение ситуации с контрактом повлиял менеджер "красных" Юрген Клопп.

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В то же время, как было сказано в рамках подкаста Transfer Window, "Ливерпуль" попытается подписать звезду "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Трансфер может быть оформлен бесплатно летом следующего года, когда у француза истечет контракт с парижанами.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal.com

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