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Гюндоган травмировал плечо и может пропустить матч с Тоттенхэмом
Полузащитник отыграл весь матч
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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган был травмирован в матче 1-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:1). О состоянии игрока рассказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
"У него что-то с плечом. Сегодня узнаем по результатам обследования. Что-то произошло", — цитирует Гвардиолу Goal.
21 августа "Сити" сыграет с "Тоттенхэмом".
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