ПСЖ попытается подписать Погба в 2022 году

"ПСЖ" летом 2022 года может купить центрального полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, пишет The Independent.

По данным источника, парижане готовы предложить игроку 30 миллионов евро в год. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел за "МЮ" 42 матча, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач.