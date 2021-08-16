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ПСЖ попытается подписать Погба в 2022 году

Англия
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Поль сменит клуб?

ПСЖ попытается подписать Погба в 2022 году

Фото: Manchester United / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" летом 2022 года может купить центрального полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, пишет The Independent.

По данным источника, парижане готовы предложить игроку 30 миллионов евро в год. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел за "МЮ" 42 матча, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед ПСЖ
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