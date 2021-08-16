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Бельерин из-за конфликта с Артетой хочет покинуть Арсенал

Англия
(1 голосов)

Защитник недоволен текущим положением в клубе

Бельерин из-за конфликта с Артетой хочет покинуть Арсенал

Новина українською

Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, пишет The Athletic.

У футболиста случился с конфликтом с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Поэтому 26-летний испанец ищет различные варианты ухода из лондонского клуба.

В прошлом сезоне Бельерин отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
16.08.2021 в 18:18
задрал этот артета ...
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