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Бельерин из-за конфликта с Артетой хочет покинуть Арсенал
Защитник недоволен текущим положением в клубе
Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, пишет The Athletic.
У футболиста случился с конфликтом с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Поэтому 26-летний испанец ищет различные варианты ухода из лондонского клуба.
В прошлом сезоне Бельерин отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.
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