Арсенал достиг соглашения с Джакой о продлении контракта

Гранит Джака и дальше будет защищать цвета "канониров".

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, стороны подписали новый контракт, который будет действовать до 2025 года.

Сообщает, что по новому договору заработная плата 28-летнего швейцарца станет больше, чем была до этого.