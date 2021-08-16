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Арсенал достиг соглашения с Джакой о продлении контракта

Англия
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Лондонцы в ближайшее время огласят о сделке

Арсенал достиг соглашения с Джакой о продлении контракта

Новина українською

Гранит Джака и дальше будет защищать цвета "канониров".

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, стороны подписали новый контракт, который будет действовать до 2025 года.

Сообщает, что по новому договору заработная плата 28-летнего швейцарца станет больше, чем была до этого.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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