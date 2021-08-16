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"В 2011 Сэр Алекс Фергюсон приехал домой к моей матери", – Варан о переходе в МЮ

Англия
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Француз счастлив присоединится к "красным дьяволам"

"В 2011 Сэр Алекс Фергюсон приехал домой к моей матери", – Варан о переходе в МЮ

Фото: manutd.com / Автор: неизвестен

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Рафаэль Варан дал своё первое интервью после прихода в "Манчестер Юнайтед". Защитник пообщался с журналистами на английском языке и раскрыл несколько деталей гонки за собой между "МЮ" и "Реалом" в 2011.

– Во-первых, Рафаэль, добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед». Что чувствуешь теперь, когда ты можешь называть себя игроком «красных дьяволов»?

– Спасибо! Я очень рад начать это новое для меня приключение. Я многое прошел со своим старым клубом, но это новый старт, и я очень счастлив быть здесь.

– Ты выучили испанский, после того как перебрался в Мадрид. А как твой английский? По крайней мере, звучит он очень здорово!

– Мне пока сложно давать интервью на английском, но я должен был попробовать! Для меня важно быть как можно ближе к болельщикам, потому что у нас одна цель. Мне также важно, чтобы я мог комфортно общаться с товарищами по команде и тренером, потому что нам с ними сражаться вместе. Так что это действительно важно для меня, для моей профессиональной и обыденной жизни.

– Расскажи нам о том, как состоялся твой переход - когда ты понял, что этот трансфер действительно произойдет?

– Ходило много слухов, и много людей говорили обо мне и “Манчестер Юнайтед” ещё с 2011 года, когда сэр Алекс Фергюсон приезжал в дом моей матери. Когда стало понятно, что переход реален, я поговорил с руководством “Реала” о том, что это отличная возможность сыграть в Премьер-лиге за такой клуб, и я хочу ей воспользоваться.

– Что в этом переходе ты считаешь правильным, как лично, так и профессионально?

– Я думаю, что это был хороший момент по многим причинам, но самая важная из них - это новый вызов и огромная мотивация сыграть новой лиге в составе такого большого клуба, как ”Манчестер Юнайтед”. Это настолько потрясающая возможность, что я принял решение пойти на эти перемены для себя и своей семьи, которая приехала со мной. Иногда ты просто чувствуешь, что всё складывается очень хорошо, так что это был подходящий момент.

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В статье: Алекс Фергюсон Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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