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Билеты в Манчестер – обратно в кассу? Харри Кейн возобновил тренировки с Тоттенхэмом

Англия
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Билеты в Манчестер – обратно в кассу? Харри Кейн возобновил тренировки с Тоттенхэмом

Sky Sports

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Капитан и нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн возобновил тренировочный процесс с партнерами по клубу – об этом сообщает Sky Sports. Англичанин впервые в этой кампании занимался вместе одноклубниками.

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До вторника, 17 августа, страйкер находился в изоляции после возвращения из отпуска. Напомним, по информации британской прессы, Кейн отказывался возобновлять тренировки со "шпорами" из-за желания перейти в "Манчестер Сити.

28-летний футболист пропустил матч первого тура между "Тоттенхэмом" и "горожанами". Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла коллектив Пепа Гвардиолы (1:0). Кейн сможет сыграть за "лилейно-белых" 19 августа в рамках Лиги конференций против португальского коллектива "Пасуш де Феррейра".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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