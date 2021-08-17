Билеты в Манчестер – обратно в кассу? Харри Кейн возобновил тренировки с Тоттенхэмом

Капитан и нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн возобновил тренировочный процесс с партнерами по клубу – об этом сообщает Sky Sports. Англичанин впервые в этой кампании занимался вместе одноклубниками.

До вторника, 17 августа, страйкер находился в изоляции после возвращения из отпуска. Напомним, по информации британской прессы, Кейн отказывался возобновлять тренировки со "шпорами" из-за желания перейти в "Манчестер Сити.

28-летний футболист пропустил матч первого тура между "Тоттенхэмом" и "горожанами". Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла коллектив Пепа Гвардиолы (1:0). Кейн сможет сыграть за "лилейно-белых" 19 августа в рамках Лиги конференций против португальского коллектива "Пасуш де Феррейра".