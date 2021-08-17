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Никто не сделал результативных действий больше, чем Бруну Фернандеш, с момента его дебюта в АПЛ

Англия
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Бруну обогнал даже Салаха с Кейном

Никто не сделал результативных действий больше, чем Бруну Фернандеш, с момента его дебюта в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" опубликовал пост, в котором поздравляет Бруну Фернандеша с 48 результативными действиями в АПЛ. С момента его дебюта в Премьер-лиге, никто не был эффективнее португальца.

29 голов и 19 ассистов – невероятные показатели, которых добился Бруну Фернандеш. И это только в АПЛ.

Всего за полтора года в клубе Бруну успел забить 43 гола и отдать 25 голевых передач.

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Напомним, что Фернандеш перешел в "МЮ" в январе 2020 года за 63 миллиона евро из португальского "Спортинга". В прошлом сезоне португалец провел за "МЮ" 58 матчей, забил 28 мячей и отдал 17 голевых передач.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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