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Никто не сделал результативных действий больше, чем Бруну Фернандеш, с момента его дебюта в АПЛ
Бруну обогнал даже Салаха с Кейном
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" опубликовал пост, в котором поздравляет Бруну Фернандеша с 48 результативными действиями в АПЛ. С момента его дебюта в Премьер-лиге, никто не был эффективнее португальца.
29 голов и 19 ассистов – невероятные показатели, которых добился Бруну Фернандеш. И это только в АПЛ.
Всего за полтора года в клубе Бруну успел забить 43 гола и отдать 25 голевых передач.
Напомним, что Фернандеш перешел в "МЮ" в январе 2020 года за 63 миллиона евро из португальского "Спортинга". В прошлом сезоне португалец провел за "МЮ" 58 матчей, забил 28 мячей и отдал 17 голевых передач.
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