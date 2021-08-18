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Рауль Хименес: Хорошо, что я вообще вернулся на поле после перелома черепа

Англия
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Форвард рассказал о своей травме

Рауль Хименес: Хорошо, что я вообще вернулся на поле после перелома черепа

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Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес высказался о переломе черепа и восстановлении после травмы.

"У меня был перелом черепа, началось кровоизлияние в мозг. Мне требовалась срочная операция. Врачи проделали отличную работу. Они сразу же рассказали мне о рисках. Восстановление после перелома черепа заняло больше времени, чем мы рассчитывали. Чудо, что я вообще вернулся на поле.

Помню, как мы прибыли на стадион на ту игру. Помню, как оставил свои вещи в раздевалке и вышел посмотреть на поле. Затем мы вернулись в раздевалку. Больше я ничего не помню. Следующее воспоминание — я очнулся в больнице. Но никогда не думал, что мне придется завершить карьеру. Шансы на это были, но был уверен, что вернусь", — приводит слова Хименеса Goal.

Футболист получил травму в ноябре 2020 года в матче против "Арсенала", столкнувшись с защитником "канониров" Давидом Луисом. После столкновения у него была обнаружена трещина в черепе.

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В статье: Вулверхэмптон Рауль Хименес
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