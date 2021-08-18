Челси продлил контракт с Миши Батшуайи и снова отдал игрока в аренду

Нападающий футбольного клуба "Челси" Миши Батшуайи в очередной раз ушёл в аренду из лондонского клуба. Этот сезон бельгиец проведёт в турецком "Бешикташе". Об этом пишет пресс-служба английской команды.

Перед трансфером синие продлили контракт с 27-летним футболистом. Срок действия нового соглашения истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за "Кристал Пэлас".