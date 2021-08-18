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Арсенал согласовал с Реалом условия трансфера Эдегора

Англия
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Лондонский клуб на постоянной основе подписал игрока

Арсенал согласовал с Реалом условия трансфера Эдегора

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Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор перейдет в "Арсенал" на постоянной основе. Клубы согласовали условия трансфера: сумма сделки составит чуть менее 40 миллионов евро, пишет журналист Фабрицио Романо.

22-летний игрок уже договорился о контракте на пять лет.

В 20 матчах за команду из Лондона Эдегор отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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В статье: Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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