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Арсенал согласовал с Реалом условия трансфера Эдегора
Лондонский клуб на постоянной основе подписал игрока
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор перейдет в "Арсенал" на постоянной основе. Клубы согласовали условия трансфера: сумма сделки составит чуть менее 40 миллионов евро, пишет журналист Фабрицио Романо.
22-летний игрок уже договорился о контракте на пять лет.
В 20 матчах за команду из Лондона Эдегор отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
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