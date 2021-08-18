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Пума представила комплекты форм без эмблем. Будут носить игроки Сити, Милана, Шахтёра и других клубов
Инновационный ход от Пума и европейских клубов
Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен
Официальные твиттеры футбольных команд практически одновременно представили третьи формы от Пумы на предстоящий сезон. Все они выделяются отсутствием клубной эмблемы на привычном месте.
Dare to be different ????— Manchester City (@ManCity) August 18, 2021
???? @pumafootball
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/QYd1XCROj6
Вот как Пума продвигает новый силует на примере "Сити": эмблему на лицевой стороне футболки теперь заменяет обычная надпись "Манчестер Сити".
Отделяют надпись две горизонтальные голубые полосы. Сверху расположился отцентрированный фирменный логотип Пумы, а снизу – титульный спонсор "Etihad Airways". Основной цвет джерси – темно-синий.
Однако, не всё так просто, если приглядеться, можно заметить паттерн – он и состоит из множества клубных эмблем.
С таким же силуетом выступили много клубов: Милан, Валенсия, Марсель, Шахтёр, ПСВ, Коринтианс, Краснодар, Боруссия Менхенгладбах и Ренн.
The same template has been used for 10 different teams' third kits this season ????— Goal (@goal) August 18, 2021
Love them or hate them? ????
Купить оригинальную футболку можно уже сейчас.
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