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Пума представила комплекты форм без эмблем. Будут носить игроки Сити, Милана, Шахтёра и других клубов

Англия
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Инновационный ход от Пума и европейских клубов

Пума представила комплекты форм без эмблем. Будут носить игроки Сити, Милана, Шахтёра и других клубов

Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные твиттеры футбольных команд практически одновременно представили третьи формы от Пумы на предстоящий сезон. Все они выделяются отсутствием клубной эмблемы на привычном месте.

Вот как Пума продвигает новый силует на примере "Сити": эмблему на лицевой стороне футболки теперь заменяет обычная надпись "Манчестер Сити".

Отделяют надпись две горизонтальные голубые полосы. Сверху расположился отцентрированный фирменный логотип Пумы, а снизу – титульный спонсор "Etihad Airways". Основной цвет джерси – темно-синий.

Однако, не всё так просто, если приглядеться, можно заметить паттерн – он и состоит из множества клубных эмблем.

С таким же силуетом выступили много клубов: Милан, Валенсия, Марсель, Шахтёр, ПСВ, Коринтианс, Краснодар, Боруссия Менхенгладбах и Ренн.

Купить оригинальную футболку можно уже сейчас.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити футбольная форма Милан
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