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Стало известно под каким номером Лукаку будет выступать в Челси
Бельгиец выбрал "проклятый" номер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Инстаграм "Челси" опубликовал фото Лукаку с джерси лондонского клуба. На фото видно что игрок будет выступать под девятым номером.
Последним этот номер носил Тэмми Абрахам, который недавно перешел в "Рому".
RL9. #️⃣ pic.twitter.com/1hLJdzzPDA— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2021
Напомним, что этот номер у фанатов "Челси" считается проклятым. У каждого новичка, что брал этот злополучный номер, не складывалась дальнейшая карьера в клубе.
Девятку до Тэмми и Лукаку носили Торрес, Игуаин, Мората и Фалькао.
Ромело Лукаку перешел из "Интера" в "Челси" на прошлой неделе за 115 миллионов евро. Этот трансфер стал вторым самым крупным в АПЛ "на вход", после Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити".
Introducing your new number... ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2021
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