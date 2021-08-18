Стало известно под каким номером Лукаку будет выступать в Челси

Инстаграм "Челси" опубликовал фото Лукаку с джерси лондонского клуба. На фото видно что игрок будет выступать под девятым номером.

Последним этот номер носил Тэмми Абрахам, который недавно перешел в "Рому".

Напомним, что этот номер у фанатов "Челси" считается проклятым. У каждого новичка, что брал этот злополучный номер, не складывалась дальнейшая карьера в клубе.

Девятку до Тэмми и Лукаку носили Торрес, Игуаин, Мората и Фалькао.

Ромело Лукаку перешел из "Интера" в "Челси" на прошлой неделе за 115 миллионов евро. Этот трансфер стал вторым самым крупным в АПЛ "на вход", после Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити".