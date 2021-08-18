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Арсенал купит вратаря последней команды прошлого сезона АПЛ за 30 миллионов фунтов

Англия
(1 голосов)

Условия персонального контракта уже согласованы

Арсенал купит вратаря последней команды прошлого сезона АПЛ за 30 миллионов фунтов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Аарон Рамсдейл из "Шеффилда" уже согласовал условия персонального контракта с "Арсеналом". Сообщается, что контракт с футболистом будет подписан на 4 года.

Лондонский клуб заплатит сразу 24 миллиона фунтов и ещё 6 в виде бонусов в дальнейшем. Бонусная часть будет зависеть от регулярности выступления англичанина.

Данную информацию также подтвердил Фабрицио Романо и издание The Athletic.

Напомним, что в клубе также числится Бернд Лено, который провел в прошлом сезоне 49 матчей.

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В прошлом сезоне Рамсдейл провел за вылетевший "Шеффилд" 42 игры, из которых шесть отстоял "на ноль".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шеффилд Юнайтед Аарон Рамсдейл
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
19.08.2021 в 00:10
Купили бы лучше Лунина у Реала или Бущана у Динамо. Думаю дешевле было бы и пользы больше.
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avatar
trust in LFC1892 (Киев)
19.08.2021 в 00:41
Я бы, будь болельщиком Арса, бомбанул с таких телодвижений в клубе :) Нет правого заща вообще. Бельерин на чемоданах и в ссорах, если верить прессе. А Чембэрс.. ну это Чембэрс! В центре Джака и юнец какой-то свежий из Бельгии. В атаке Лака+Ауба без намека на малейший энтузиазм. Также желающие отвалить при первой возможности. И пенс Виллиан. Это я по верхам только. В целом, из светлых пятен только Тирни, Смит-Роу да Сака. За остальных держаться нечего
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