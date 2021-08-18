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Арсенал купит вратаря последней команды прошлого сезона АПЛ за 30 миллионов фунтов
Условия персонального контракта уже согласованы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский журналист Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Аарон Рамсдейл из "Шеффилда" уже согласовал условия персонального контракта с "Арсеналом". Сообщается, что контракт с футболистом будет подписан на 4 года.
Aaron #Ramsdale has agreed personal terms with #Arsenal for a contract until 2025. He wants and pushing to join #Gunners, which are at the final stage with #SheffieldUnited to close the deal. #transfers #AFC #SUFC https://t.co/4w2cJGKnu0— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2021
Лондонский клуб заплатит сразу 24 миллиона фунтов и ещё 6 в виде бонусов в дальнейшем. Бонусная часть будет зависеть от регулярности выступления англичанина.
Данную информацию также подтвердил Фабрицио Романо и издание The Athletic.
Напомним, что в клубе также числится Бернд Лено, который провел в прошлом сезоне 49 матчей.
В прошлом сезоне Рамсдейл провел за вылетевший "Шеффилд" 42 игры, из которых шесть отстоял "на ноль".
Confirmed. Total agreement reached between Arsenal and Sheffield United after last bid - Aaron Ramsdale will be new Arsenal GK. ???????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021
Ramsdale has agreed personal terms with Arsenal.
Confirmed as per @David_Ornstein today.
Ødegaard deal will be announced in the next hours. pic.twitter.com/jBLJLpetmn
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