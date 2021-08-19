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Вкусное ноу-хау. Манчестер Сити будет продавать на Этихаде съедобные кофейные стаканчики
Удобно зимой
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает на официальном сайте, что во многом с экологической целью клуб планирует продавать на "Этихаде" так называемые съедобные кофейные стаканчики.
Большую часть осени и весны, и, конечно же, всю зиму, болельщики регулярно покупают кофе на стадионах, чтобы согреться – затем работники клубов вынуждены убирать разбросанные по всей арене стаканчики.
#ManCity have announced that they will trial an ‘edible coffee cup’ at the Etihad Stadium this season. [via @ManCity]— City Xtra (@City_Xtra) August 18, 2021
Таким образом, фанаты будут просто съедать вкусные стаканчики, поэтому "Сити" сэкономит на уборке, а поклонники "горожан" получат угощение в холодную пору года. Также клуб анонсировал в "меню" новое крафтовое пиво и еду для веганов.
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