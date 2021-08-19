  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вкусное ноу-хау. Манчестер Сити будет продавать на Этихаде съедобные кофейные стаканчики
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вкусное ноу-хау. Манчестер Сити будет продавать на Этихаде съедобные кофейные стаканчики

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Удобно зимой

Вкусное ноу-хау. Манчестер Сити будет продавать на Этихаде съедобные кофейные стаканчики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает на официальном сайте, что во многом с экологической целью клуб планирует продавать на "Этихаде" так называемые съедобные кофейные стаканчики.

Читайте такжеПума представила комплекты форм без эмблем. Будут носить игроки Сити, Милана, Шахтёра и других клубов

Большую часть осени и весны, и, конечно же, всю зиму, болельщики регулярно покупают кофе на стадионах, чтобы согреться – затем работники клубов вынуждены убирать разбросанные по всей арене стаканчики.

Таким образом, фанаты будут просто съедать вкусные стаканчики, поэтому "Сити" сэкономит на уборке, а поклонники "горожан" получат угощение в холодную пору года. Также клуб анонсировал в "меню" новое крафтовое пиво и еду для веганов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Man City

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo28
19.08.2021 в 10:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...