Вкусное ноу-хау. Манчестер Сити будет продавать на Этихаде съедобные кофейные стаканчики

Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщает на официальном сайте, что во многом с экологической целью клуб планирует продавать на "Этихаде" так называемые съедобные кофейные стаканчики.

Большую часть осени и весны, и, конечно же, всю зиму, болельщики регулярно покупают кофе на стадионах, чтобы согреться – затем работники клубов вынуждены убирать разбросанные по всей арене стаканчики.

#ManCity have announced that they will trial an ‘edible coffee cup’ at the Etihad Stadium this season. [via @ManCity]