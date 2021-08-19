МЮ предлагал погба 400 тысяч фунтов в неделю. Француз не спешит соглашаться

The Athletic сообщает, что во второй половине сезона 2020/2021 руководство "Манчестер Юнайтед" предложило Погба контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Француз все еще думает над предложением.

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба остается неопределенным. Даже после предложенного контракта, француз оценивает варианты, а именно – раздумывает над переходом в "ПСЖ".

Ранее было известно, что "ПСЖ" интересовался Полем, до подписания Лионеля Месси. Тем не менее, игрок всё ещё может присоединится к парижанам следующим летом на правах свободного агента.

Сообщается, что по текущему контракту зарплата Погба составляет 290 тысяч фунтов. Если он примет новое предложение, рассчитанное до 2025 года, он станет самым высокооплачиваемым футболистом в "Юнайтед".