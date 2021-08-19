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МЮ предлагал погба 400 тысяч фунтов в неделю. Француз не спешит соглашаться

Англия
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Ждёт действий от ПСЖ

МЮ предлагал погба 400 тысяч фунтов в неделю. Француз не спешит соглашаться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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The Athletic сообщает, что во второй половине сезона 2020/2021 руководство "Манчестер Юнайтед" предложило Погба контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Француз все еще думает над предложением.

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба остается неопределенным. Даже после предложенного контракта, француз оценивает варианты, а именно – раздумывает над переходом в "ПСЖ".

Ранее было известно, что "ПСЖ" интересовался Полем, до подписания Лионеля Месси. Тем не менее, игрок всё ещё может присоединится к парижанам следующим летом на правах свободного агента.

Читайте такжеПри одном условии. В Пари Сен-Жермен готовы платить хавбеку МЮ больше 30 миллионов евро в год

Сообщается, что по текущему контракту зарплата Погба составляет 290 тысяч фунтов. Если он примет новое предложение, рассчитанное до 2025 года, он станет самым высокооплачиваемым футболистом в "Юнайтед".

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
theathletic.com

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