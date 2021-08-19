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Ливерпуль хочет сделать зарплату Салаха ещё больше

Англия
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Он уже три года как самый высокооплачиваемый игрок в истории клуба

Ливерпуль хочет сделать зарплату Салаха ещё больше

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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The Athletic сообщает, что "Ливерпуль" будет пытаться удержать Мохамеда Салаха в клубе повышением зарплаты. Игрок близок к уходу из клуба.

Сообщается, что Ливерпуль предложит игроку контракт до 2025 года. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до 2023 года.

По нынешнему контракту нападающий получает 200 тысяч фунтов в неделю. Это соглашение было подписано ещё в 2018 году и игрок уже тогда стал самым высокооплачиваемым за всю историю клуба.

Вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде является Тьяго – он получает чуть больше 192 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что в прошлом сезоне у Салаха был конфликт с Клоппом, после которого появилась информация о возможном уходе нападающего.

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара Мохамед Салах
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Источник:
theathletic.com

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