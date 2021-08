Кейн согласовал условия персонального контракта с Манчестер Сити

Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Харри Кейн уже согласовал условия персонального контракта с "горожанами" и намерен покинуть "Тоттенхэм". Зарплата – 21 миллион евро в год.

Соглашение рассчитано до 2026 года. Гвардиола рассчитывает на игрока в будущем сезоне.

В начале лета сообщалось, что Грилиш и Кейн – главные трансферные цели "Манчестер Сити", но переговоры по форварду "Тоттенхэма" затянулись.

Известно, что последнее предложение по Кейну поступило в размере 150 миллионов евро. Переход Харри может сделать "Сити" обладателем двух самых дорогих игроков "на вход" в истории АПЛ.

Harry #Kane has not changed idea: he wants to leave #Tottenham and joins #ManchesterCity. Agreed already personal terms with #MCFC for a contract until 2026 (€21M/year). Guardiola is waiting for him... #transfers #THFC https://t.co/J6UTGvz7cO