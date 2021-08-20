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Кейн согласовал условия персонального контракта с Манчестер Сити

Англия
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Игрок намерен уйти из Тоттенхэма

Кейн согласовал условия персонального контракта с Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Харри Кейн уже согласовал условия персонального контракта с "горожанами" и намерен покинуть "Тоттенхэм". Зарплата – 21 миллион евро в год.

Соглашение рассчитано до 2026 года. Гвардиола рассчитывает на игрока в будущем сезоне.

В начале лета сообщалось, что Грилиш и Кейн – главные трансферные цели "Манчестер Сити", но переговоры по форварду "Тоттенхэма" затянулись.

Известно, что последнее предложение по Кейну поступило в размере 150 миллионов евро. Переход Харри может сделать "Сити" обладателем двух самых дорогих игроков "на вход" в истории АПЛ.

В прошлом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Джек Грилиш
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