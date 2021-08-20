Официально: лондонский Арсенал подписал контракт с Мартином Эдегором

Полузащитник "Реала" и национальной сборной Норвегии Мартин Эдегор стал футболистом "Арсенала". Лондонцы объявили о приобретении хавбека, он будет выступать под 8-м номером.

"Канониры" заплатят за 22-летнего футболиста около 35 миллионов евро, не включая бонусы. Трудовой договор Эдегора с "Арсеналом" рассчитан на 5 лет, до 2026-го.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Мартин провел в лондонском клубе на правах арендного соглашения. За 14 матчей в АПЛ он забил один гол и отдал две результативных передачи. Атакующий полузащитник уже провел 30 матчей за сборную Норвегии, дебютировав за главную команду своей страны в августе 2014 года. Он стал самым молодым игроком, представляющим Норвегию (15 лет и 253 дня).