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Официально: лондонский Арсенал подписал контракт с Мартином Эдегором

Англия
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Талант покинул Мадрид с концами

Официально: лондонский Арсенал подписал контракт с Мартином Эдегором

Arsenal

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Полузащитник "Реала" и национальной сборной Норвегии Мартин Эдегор стал футболистом "Арсенала". Лондонцы объявили о приобретении хавбека, он будет выступать под 8-м номером.

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"Канониры" заплатят за 22-летнего футболиста около 35 миллионов евро, не включая бонусы. Трудовой договор Эдегора с "Арсеналом" рассчитан на 5 лет, до 2026-го.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Мартин провел в лондонском клубе на правах арендного соглашения. За 14 матчей в АПЛ он забил один гол и отдал две результативных передачи. Атакующий полузащитник уже провел 30 матчей за сборную Норвегии, дебютировав за главную команду своей страны в августе 2014 года. Он стал самым молодым игроком, представляющим Норвегию (15 лет и 253 дня).

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal

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