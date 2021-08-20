Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: лондонский Арсенал подписал контракт с Мартином Эдегором
Талант покинул Мадрид с концами
Arsenal
Полузащитник "Реала" и национальной сборной Норвегии Мартин Эдегор стал футболистом "Арсенала". Лондонцы объявили о приобретении хавбека, он будет выступать под 8-м номером.
"Канониры" заплатят за 22-летнего футболиста около 35 миллионов евро, не включая бонусы. Трудовой договор Эдегора с "Арсеналом" рассчитан на 5 лет, до 2026-го.
Напомним, вторую часть прошлого сезона Мартин провел в лондонском клубе на правах арендного соглашения. За 14 матчей в АПЛ он забил один гол и отдал две результативных передачи. Атакующий полузащитник уже провел 30 матчей за сборную Норвегии, дебютировав за главную команду своей страны в августе 2014 года. Он стал самым молодым игроком, представляющим Норвегию (15 лет и 253 дня).
Welcome høme, Martin Ødegaard ???????????? pic.twitter.com/OUlG9YGDKj— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021
Популярное сейчас
- Хацкевич: До сих пор жалею, что Яремчук не остался в Динамо
- Таблица коэффициентов УЕФА. От Зари помощи тоже нет
- С фасада Олимпийского сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо
- "Уберите Вернера из клуба", – фанат Челси высказался в микрофон на открытой тренировке
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО