Лидер МЮ набирал физические кондиции, занимаясь со специалистами из клуба НБА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся этим летом в расположение команды Оле Гуннара Сульшера в отличной физической форме, он отдал 4 результативные передачи в матче 1-го тура АПЛ против "Лидса" (5:1).

По информации журналиста The Athletic Лори Уитвелла, огромный вклад в кондиции Поля оформили специалисты по физической подготовке из клуба НБА "Майами Хит". Сообщается, что Погба занимался с ними во время отпуска в Соединенных штатах Америки.

Известно, что француз – поклонник НБА и друг форварда "Майами" Джимми Батлера.