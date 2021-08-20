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Лидер МЮ набирал физические кондиции, занимаясь со специалистами из клуба НБА
Не самая обычная практика
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся этим летом в расположение команды Оле Гуннара Сульшера в отличной физической форме, он отдал 4 результативные передачи в матче 1-го тура АПЛ против "Лидса" (5:1).
По информации журналиста The Athletic Лори Уитвелла, огромный вклад в кондиции Поля оформили специалисты по физической подготовке из клуба НБА "Майами Хит". Сообщается, что Погба занимался с ними во время отпуска в Соединенных штатах Америки.
Известно, что француз – поклонник НБА и друг форварда "Майами" Джимми Батлера.
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