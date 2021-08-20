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Лидер МЮ набирал физические кондиции, занимаясь со специалистами из клуба НБА

Англия
(2 голосов)

Не самая обычная практика

Лидер МЮ набирал физические кондиции, занимаясь со специалистами из клуба НБА

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся этим летом в расположение команды Оле Гуннара Сульшера в отличной физической форме, он отдал 4 результативные передачи в матче 1-го тура АПЛ против "Лидса" (5:1).

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По информации журналиста The Athletic Лори Уитвелла, огромный вклад в кондиции Поля оформили специалисты по физической подготовке из клуба НБА "Майами Хит". Сообщается, что Погба занимался с ними во время отпуска в Соединенных штатах Америки.

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Известно, что француз – поклонник НБА и друг форварда "Майами" Джимми Батлера.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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