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Гари Кэхилл продолжить карьеру в Борнмуте

Англия
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Защитник перешел на правах свободного агента

Гари Кэхилл продолжить карьеру в Борнмуте

Новина українською

Футбольный клуб "Борнмут" объявил о переходе бывшего капитана "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилла. Соответствующую информацию пресс-служба команды опубликовала в официальном "твиттере".

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца этого сезона. Кэхилл перешел в "Борнмут" на правах свободного агента. Этим летом у него истёк контракт с "Кристал Пэлас".

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В статье: Гари Кэхилл Челси (Лондон) Борнмут
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