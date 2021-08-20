Гари Кэхилл продолжить карьеру в Борнмуте

Футбольный клуб "Борнмут" объявил о переходе бывшего капитана "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилла. Соответствующую информацию пресс-служба команды опубликовала в официальном "твиттере".

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца этого сезона. Кэхилл перешел в "Борнмут" на правах свободного агента. Этим летом у него истёк контракт с "Кристал Пэлас".