Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Кэхилл продолжить карьеру в Борнмуте
Защитник перешел на правах свободного агента
Футбольный клуб "Борнмут" объявил о переходе бывшего капитана "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилла. Соответствующую информацию пресс-служба команды опубликовала в официальном "твиттере".
Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца этого сезона. Кэхилл перешел в "Борнмут" на правах свободного агента. Этим летом у него истёк контракт с "Кристал Пэлас".
Up the Cherries ???? pic.twitter.com/4rCu70Xrq9— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 20, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma
- Скрипник: Считаю поражение от Рапида незаслуженным
- Верес исключил Шестакова из заявки на сезон
- Агент Роналду проведет переговоры с Манчестер Сити. Сам Криштиану хочет в Мадрид
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...