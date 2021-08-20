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Нуну Эшпириту Санту рассказал, сыграет ли Кейн в матче с Вулверхэмптоном
Игрок посещает тренировки
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о будущем форварда Харри Кейна в клубе.
"Сегодня он тренировался с командой, тренировался хорошо. Он будет тренироваться и завтра. Мне очень жаль, что я продолжаю говорить одно и то же. Решение об участии игроков в матче принимается тогда, когда мы чувствуем, что должны его принять. Честно говоря, это несправедливо в том числе для меня, но это реальность. Все игроки, участвующие в тренировках, могут сыграть", — приводит слова Нуну BBC Sport.
Кейн пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" (1:0). Ближайший матч "шпоры" проведут 22 августа против "Вулверхэмптона".
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