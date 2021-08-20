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У Пулишича обнаружен коронавирус
Игрок не поможет своей команде
CFC
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что форвард Кристиан Пулишич сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче с "Арсеналом".
"К сожалению, Кристиан сдал положительный тест на коронавирус. Он должен соблюдать протокол. Он не тренируется и не сможет принять участия в игре.
Хаким и Н’Голо тренировались вчера, поэтому завтра нам нужно провести более интенсивную тренировку и тогда принять решение об их участии в игре с "Арсеналом". Допускаем возможность, что они оба попадут в заявку на матч", — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
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