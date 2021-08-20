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У Пулишича обнаружен коронавирус

Англия
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Игрок не поможет своей команде

У Пулишича обнаружен коронавирус

CFC

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что форвард Кристиан Пулишич сдал положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть в матче с "Арсеналом".

"К сожалению, Кристиан сдал положительный тест на коронавирус. Он должен соблюдать протокол. Он не тренируется и не сможет принять участия в игре.

Хаким и Н’Голо тренировались вчера, поэтому завтра нам нужно провести более интенсивную тренировку и тогда принять решение об их участии в игре с "Арсеналом". Допускаем возможность, что они оба попадут в заявку на матч", — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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