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Официально: Арсенал подписал Аарона Рамсдейла. Это их второй трансфер за день

Англия
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Микель Артета строит новый Арсенал

Официально: Арсенал подписал Аарона Рамсдейла. Это их второй трансфер за день

Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен

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Официальные медиа "Арсенала" подтвердили трансфер Аарона Рамсдейла из "Шеффилда" за 35 миллионов евро. 23-летний вратарь подписал контракт до 2025 года.

"Арсенал" оформил уже вторую сделку за день: сегодня утром также был подтвержден переход Мартина Эдегора.

В прошлом сезоне Рамсдейл выступал за "Шеффилд Юнайтед", который занял 20 место в АПЛ. Футболист провел 44 матча, 6 из которых отстоял "на ноль".

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Напомним, что из клуба пока не уходил основной голкипер Бернд Лено. В прошлом сезоне он провел за "гуннеров" 49 матчей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор Аарон Рамсдейл
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