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Арсенал к началу последней недели лета потратил на трансферы больше всех в мире

Англия
(1 голосов)

У Артеты нет права на ошибку

Арсенал к началу последней недели лета потратил на трансферы больше всех в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Согласно данным портала Transfermarkt, лондонский "Арсенал" этим летом потратил больше всех в мире – 147 миллионов евро. Но его все еще могут догнать "Челси" и "Манчестер Сити".

"Арсенал" взобрался так высоко буквально за день, подписав сегодня Аарона Рамсдейла из "Шеффилда" за 28 миллионов евро и Мартина Эдегора из мадридского "Реала" за 35 миллионов.

За это трансферное окно к "Арсеналу" присоединилось 3 игрока, помимо уже перечисленных Эдегора и Рамсдейла: Локонга из "Андерлехта", Таварес из "Бенфики", Бен Вайт из "Брайтона".

Общие трансферные расходы составили 147 миллионов евро – это первый показатель в мире.

Не сильно отстают "Ман Сити", "Челси" и "Юнайтед" со своими 127.5, 115 и 125 миллионами евро, но первые две команды отличает то, что они вполне реально могут переплюнуть "Арсенал", в течении последней недели августа.

Харри Кейн всё ещё стремится в "Сити", а "Челси" всё так же ведет переговоры по Кунде и раздумывает над возможностью приобретения Сауля.

Прошлый сезон "Арсенал" закончил на 8 месте.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
transfermarkt.co.uk

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.08.2021 в 23:26
Хоть где-то мы лидируем. Главное, чтоб эти все люди играли, а тренер думал головой.
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