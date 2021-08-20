"С кем играет "Эвертон", подскажите?", – Хамес Родригес близок к уходу из-за конфликта с Бенитесом

В ходе одного из последних прямых эфиров на Твиче Хамес признался, что не знает с кем у "Эвертона" следующий матч. У футболиста конфликт с Бенитесом со времён "Рала".

"Я даже не знаю, с кем играет "Эвертон" в ближайшие выходные. Подскажите, пожалуйста? Думаю, это выезд, потому что последний матч был дома. А, против "Лидса" в гостях, против Бьелсы, сложный матч. Посмотрим, как будет, надеюсь на победу" – так футболист намекнул, что даже не следит за командой.

Ранее сообщалось, что колумбиец пропустил первый тур АПЛ из-за самоизоляции, так как контактировал с инфицированным коронавирусом.

Сам Рафа Бенитес о своих планах на игрока высказался следующим образом: "Да, входит (в планы). До 31 августа точно входит".

Интересно, что Рафу Бенитеса игрок вновь встречает после ухода Карло Анчелотти из клуба. В 2015 году испанский специалист пришел в мадридский "Реал", где у него не сложилось с игроком, а сам Хамес перешел в стан "сливочных" как и в "Эвертон", во время тренерства итальянца.

Ранее летом сам колумбиец заявлял, что не определен по поводу своего будущего: "Меня спрашивают, где я буду играть. Не знаю. Пока не знаю. Все сложно. Где бы я ни был. Каждый должен быть там, где его ждут".