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Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Андерсон подозревается в крупном ограблении

Англия
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Что пошло не так?

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Андерсон подозревается в крупном ограблении

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывшему полузащитнику сборной Бразилии и "Манчестер Юнайтед" Андерсону предъявлены уголовные обвинения, в связи с его участием в преступной организации, занимающейся мошенничеством в крупных размерах.

В общей сложности восемь человек были обвинены в краже, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, после расследования, проведенного властями в Порту-Алегри, Бразилия.

Группу обвиняют в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа.

Сообщается что преступление имело место в 2020 году.

Напомним, что Андерсон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 годы и считался очень перспективным футболистом.

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В статье: Андерсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal.com

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