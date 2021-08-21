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Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Андерсон подозревается в крупном ограблении
Что пошло не так?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывшему полузащитнику сборной Бразилии и "Манчестер Юнайтед" Андерсону предъявлены уголовные обвинения, в связи с его участием в преступной организации, занимающейся мошенничеством в крупных размерах.
В общей сложности восемь человек были обвинены в краже, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, после расследования, проведенного властями в Порту-Алегри, Бразилия.
Группу обвиняют в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа.
Сообщается что преступление имело место в 2020 году.
Напомним, что Андерсон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2015 годы и считался очень перспективным футболистом.
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